Скосырская (Чиковинская) Клара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1953
Рождение ребёнка
13.10.1974
Сын: Скосыркий Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Скосыркий Иннокентий Константинович
п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
27.02.1981
Дочь: Скосырская Елена Иннокентьевна
Отец ребёнка: Скосыркий Иннокентий Константинович
п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.