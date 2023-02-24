Скосырская (Чиковинская) Клара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырская (Чиковинская) Клара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1953

Отец: Чиковинский Дмитрий Иванович

Мать: Чиковинская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1974

Сын: Скосыркий Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Скосыркий Иннокентий Константинович

п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
27.02.1981

Дочь: Скосырская Елена Иннокентьевна

Отец ребёнка: Скосыркий Иннокентий Константинович

п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
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