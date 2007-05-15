Печерин Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1978
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2007
Сын: Печерин Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2012
Сын: Печерин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана