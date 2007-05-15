Печерин Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерин Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1978

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2007

Сын: Печерин Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.2012

Сын: Печерин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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