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Зайцев Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1995

Дочь: Мельникова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1996

Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ольга Анатольевна

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