Зайцев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1995
Дочь: Мельникова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
29.03.1996
Дочь: Зайцева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно