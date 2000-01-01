Ефремова (Назарова) Авдотья Евстафьевна
Место рожденияПензенская губерния Пензенский уезд
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Назаров Евстафий
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай
Пензенская губ Загвоскинская вол Еланское
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зиновия Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай
Пензенская губ Загвоскинская вол Еланское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Николай
Смерть
Неизвестно