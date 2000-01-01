Ефремова (Назарова) Авдотья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Назарова) Авдотья Евстафьевна

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Место рождения

Пензенская губерния Пензенский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Назаров Евстафий

Мать: Назарова Анисия Дмитриевна

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай

Пензенская губ Загвоскинская вол Еланское
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зиновия Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай

Пензенская губ Загвоскинская вол Еланское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Николай

Смерть
Неизвестно
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