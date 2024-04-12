Бузина-Ужастина (Кокушкина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина-Ужастина (Кокушкина) Анна Александровна

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Место рождения

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

10.08.1915

Дата смерти

26.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1915

Отец: Кокушкин Александр Алексеевич

Мать: Кокушкина Мария Васильевна

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Место рождения: д. Гудково (по справке о смерти). Не уверена, что отметила верное. Фамилио не находит больше ничего. Мк о рождении: 10.08.1915. Родители: д. Малое Гудково Кокушкин Александр Алексеевич... Показать все
Бракосочетание
1932

Муж: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Устинова Римма Михайловна

Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района. Родители Бузины
Рождение ребёнка
1937

Сын: Ужастин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1940 или 1941

Дочь: Бузина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.01.1942

Дочь: Волкова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович

Никитинский Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Место рождения (по старому свидетельству о рождении): д. Левино Пестяковский район Ивановская область. Родители в свидетельстве о рождении: Ужастин Михаил Иванович и Ужастина Анна Александровна
Смерть
26.08.1974
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись составлена 27.08.1974 Исполкомом Пестяковского районного Совета депутатов трудящихся Бюро записей актов гражданского состояния. Умерла в 59 лет
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