Бузина-Ужастина (Кокушкина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1915
Дата смерти26.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
10.08.1915
Место рождения: д. Гудково (по справке о смерти). Не уверена, что отметила верное. Фамилио не находит больше ничего. Мк о рождении: 10.08.1915. Родители: д. Малое Гудково Кокушкин Александр Алексеевич... Показать все
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Устинова Римма Михайловна
Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович
Год рождения из ПК д. Левино Вербинского сельсовета Пестяковского района. Родители Бузины
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ужастин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1940 или 1941
Дочь: Бузина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1942
Дочь: Волкова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ужастин-Бузин Михаил Иванович
Никитинский Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Место рождения (по старому свидетельству о рождении): д. Левино Пестяковский район Ивановская область. Родители в свидетельстве о рождении: Ужастин Михаил Иванович и Ужастина Анна Александровна
Смерть
26.08.1974
Запись составлена 27.08.1974 Исполкомом Пестяковского районного Совета депутатов трудящихся Бюро записей актов гражданского состояния. Умерла в 59 лет