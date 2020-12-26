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Плесовских Алексей Степанович

Место рождения

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд

Дата рождения

30.03.1935

Дата смерти

26.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1935

Отец: Плесовских Степан Тимофеевич

Мать: Плесовских Агафья

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1961

Дочь: Комаркова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна

Рождение ребёнка
17.04.1963

Сын: Плесовских Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна

Рождение ребёнка
18.01.1965

Дочь: Паникаровская Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна

Рождение ребёнка
20.10.1968

Сын: Плесовских Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна

Рождение ребёнка
06.08.1979

Сын: Плесовских Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Ольга Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна

Смерть
26.12.2020
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