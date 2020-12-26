Плесовских Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения30.03.1935
Дата смерти26.12.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1935
Отец: Плесовских Степан Тимофеевич
Мать: Плесовских Агафья
Рождение ребёнка
21.03.1961
Дочь: Комаркова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна
Рождение ребёнка
17.04.1963
Сын: Плесовских Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна
Рождение ребёнка
18.01.1965
Дочь: Паникаровская Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна
Рождение ребёнка
20.10.1968
Сын: Плесовских Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна
Рождение ребёнка
06.08.1979
Сын: Плесовских Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плесовских Ольга Митрофановна
Смерть
26.12.2020