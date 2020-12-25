Лубянцева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1928
Дата смерти25.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928
Отец: Лубянцев Виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.11.1947
Место государственной регистрации: новокузьминский сельский совет Ордынского района, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
26.03.1950
Дочь: Бочерова Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Бочеров Илья Антонович
Смерть
25.12.2020