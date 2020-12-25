Лубянцева Татьяна Сергеевна 22.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубянцева Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1928

Дата смерти

25.12.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928

Отец: Лубянцев Виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.11.1947

Муж: Бочеров Илья Антонович

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место государственной регистрации: новокузьминский сельский совет Ордынского района, Новосибирской области.
Рождение ребёнка
26.03.1950

Дочь: Бочерова Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Бочеров Илья Антонович

Новокузьминка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.12.2020

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