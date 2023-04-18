Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Клюев Александр Степанович

Отец ребёнка: Клюев Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Клюев Константин Степанович

Отец ребёнка: Клюев Степан Андреевич

Верх-Каракан, Битковская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Клюев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Клюев Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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