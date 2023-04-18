Клюева Евдокия(Домна) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Клюев Александр Степанович
Отец ребёнка: Клюев Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Клюев Константин Степанович
Отец ребёнка: Клюев Степан Андреевич
Верх-Каракан, Битковская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Клюев Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно