Брюс (Румянцева) Прасковья Александровна
женский, родилась 07.10.1729, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 07.04.1786, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Брюс Яков Александрович1732 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1751
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мусина-Пушкина-Брюс (Брюс) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Брюс Яков Александрович
Смерть
07.04.1786