Брюс (Румянцева) Прасковья Александровна 07.10.1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брюс (Румянцева) Прасковья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.10.1729, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 07.04.1786, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Брюс Яков Александрович1732 г.р.
Дети
Мусина-Пушкина-Брюс (Брюс) Екатерина Яковлевна1776 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
27.05.1751

Муж: Брюс Яков Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мусина-Пушкина-Брюс (Брюс) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Брюс Яков Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
07.04.1786
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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