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Преснова Матрона Венедиктовна

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Место рождения

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.12.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1840

Отец: Венедикт Фаддеевич

Мать: Анна Ивановна

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
29.12.1840
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница деревни Леонихи крестьянина Андрея Иванова жена Настасья Фадеева
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Преснов Иван Ипатиевич

Церковь Спаса Нерукотворного образа, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | той же вотчины крестьяне деревни Гнездово Алексей Григорьев, Иван Иванов | По невесте | Тоя ж вотчины крестьяне Григорий Иванов (Заболотье), Алексей Андреев (Мошнино)
Рождение ребёнка
21.03.1859

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
06.10.1861

Сын: Преснов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Преснов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Преснов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Преснов Семен Иванович

Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Петрова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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