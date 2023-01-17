Преснова Матрона Венедиктовна
Место рождения
Дата рождения29.12.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1840
Отец: Венедикт Фаддеевич
Мать: Анна Ивановна
Крещение
29.12.1840
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница деревни Леонихи крестьянина Андрея Иванова жена Настасья Фадеева
Бракосочетание
24.01.1858
Церковь Спаса Нерукотворного образа, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | той же вотчины крестьяне деревни Гнездово Алексей Григорьев, Иван Иванов | По невесте | Тоя ж вотчины крестьяне Григорий Иванов (Заболотье), Алексей Андреев (Мошнино)
Рождение ребёнка
21.03.1859
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич
Рождение ребёнка
06.10.1861
Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Петрова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Преснов Иван Ипатиевич
Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно