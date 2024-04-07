Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Федотов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагея Антипова
Отец ребёнка: Антип Федотов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Платон Антипов
Отец ребёнка: Антип Федотов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Антипова
Отец ребёнка: Антип Федотов
Смерть
1768
Рождение ребёнка
1780
Сын: Трофим Антипов
Отец ребёнка: Антип Федотов