Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Федотов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагея Антипова

Отец ребёнка: Антип Федотов

Телицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Платон Антипов

Отец ребёнка: Антип Федотов

Телицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Антипова

Отец ребёнка: Антип Федотов

Телицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1768
Телицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Трофим Антипов

Отец ребёнка: Антип Федотов

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