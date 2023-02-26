?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ненила Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
Смерть
Неизвестно