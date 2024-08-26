Иван Егоров
Место рожденияМишнево
Дата рождения12.09.1787 ст.
Дата смерти13.12.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1787 ст.
Отец: Егор Савельев
Мать: Анастасия Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Васильева
Рождение ребёнка
15.08.1808 ст.
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Смерть
13.12.1859 ст.
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область