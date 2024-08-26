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Иван Егоров

Место рождения

Мишнево

Дата рождения

12.09.1787 ст.

Дата смерти

13.12.1859 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1750 г.р.

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1787 ст.

Отец: Егор Савельев

Мать: Анастасия Евсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Васильева

Рождение ребёнка
15.08.1808 ст.

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Смерть
13.12.1859 ст.
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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