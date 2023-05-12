Екатерина 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Савельев1800 ст. г.р.
Дети
Кузьма Васильев1821 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Савельев

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Кузьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Савельев

Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно

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