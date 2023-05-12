Екатерина
женский, родилась 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Савельев1800 ст. г.р.
Дети
Кузьма Васильев1821 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Савельев
Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Кузьма Васильев
Отец ребёнка: Василий Савельев
Фалелеево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно