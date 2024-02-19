Колотова (Репина) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918
Отец: Репин Николай
Мать: Репина Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойкова (Колотова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Колотов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колотов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно