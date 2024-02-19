Колотова (Репина) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова (Репина) Тамара Николаевна

Колотова (Репина) Тамара Николаевна

avatar

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

29.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918

Отец: Репин Николай

Мать: Репина Мария Анатольевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойкова (Колотова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Колотов Павел Васильевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Колотов Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.