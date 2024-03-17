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Трифон Васильевич

Место рождения

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Василий Герасимович

Мать: Марфа Ивановна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Иван Трифонович

Мать ребёнка: Татьяна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Антон Трифонович

Мать ребёнка: Татьяна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Матвей Трифонович

Мать ребёнка: Татьяна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Афанасия Трифоновна

Мать ребёнка: Татьяна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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