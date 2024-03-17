Трифон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Василий Герасимович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Иван Трифонович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Антон Трифонович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Матвей Трифонович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Афанасия Трифоновна
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Неизвестно