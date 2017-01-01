Усманов Рахматулла Валиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Усманов Валиулла Хакимжанович
Мать: Усманова Хадича
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красный Яр
Рождение ребёнка
18.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красный Яр
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красный Яр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красный Яр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2017