Усманов Рахматулла Валиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Рахматулла Валиуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Усманов Валиулла Хакимжанович

Мать: Усманова Хадича

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Яр
Рождение ребёнка
18.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Яр
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Яр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Яр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2017
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