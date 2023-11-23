Красносельский Василий Иоасафов
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.01.1844
Красносельский Василий Иоасафович (1844 — ?) Родился 24 января 1844 года в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Обучался в Ярославском духовном учи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник Воскресенского собора г.Мологи
Бракосочетание
14.10.1866
Супруг(-а): Александра Алексеевна Красносельская (Волкова)
Рождение ребёнка
06.09.1867
Рождение ребёнка
26.02.1869
Дочь: (Красносельская) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
28.07.1870
Рождение ребёнка
11.01.1873
Дочь: (Красносельская) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Красносельская) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1878
Рождение ребёнка
15.08.1879
Рождение ребёнка
13.11.1880
Рождение ребёнка
18.07.1882
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: (Красносельская) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Красносельская (Волкова) Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно