Шишкина Екатерина Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Екатерина Сысоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Смагина Ефросиния Никифоровна

Отец ребёнка: Шишкин Никифор Захарович

Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Никифор Захарович

Смерть
Неизвестно
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