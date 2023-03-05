Шишкина Екатерина Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Смагина Ефросиния Никифоровна
Отец ребёнка: Шишкин Никифор Захарович
Павловский Бор, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно