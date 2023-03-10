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Серых Афанасий Федотов?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серых Федот Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Серов Карп Афанасьевич

Мать ребёнка: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Серов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Серова Анастасия

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Серов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Серов Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Серова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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