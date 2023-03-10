Серых Афанасий Федотов?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серых Федот Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
25.01.1902
Мать ребёнка: Серова Анастасия
сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Серов Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Серова Анастасия
Смерть
Неизвестно