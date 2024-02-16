Лещёв Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещёва Анна Константиновна
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Антон Константинович
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Василий Константинович
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещев Тимофей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Иван Константинович
Мать ребёнка: Лещёва Матрена
Смерть
Неизвестно