Лещёв Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещёв Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещёва Анна Константиновна

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Антон Константинович

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Василий Константинович

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещев Тимофей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Иван Константинович

Мать ребёнка: Лещёва Матрена

Смерть
Неизвестно
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