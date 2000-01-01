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Sandeman Thomas Frazer

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Место рождения

Melborne, Australia

Дата рождения

20.11.1885

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1885

Отец: Sandeman Edward Fraser

Мать: Sandeman Georgia Margaret

Melborne, Australia
Крещение
03.01.1886
St George's, Queenscliff, Victoria, Australia
Место жительства
02.04.1911
Lille Barracks Married Quarters Royal Engineer's Yard, Aldershot, Hampshire, England
Смерть
1960
Bude
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