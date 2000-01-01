Sandeman Thomas Frazer
Место рожденияMelborne, Australia
Дата рождения20.11.1885
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1885
Отец: Sandeman Edward Fraser
Melborne, Australia
Крещение
03.01.1886
St George's, Queenscliff, Victoria, Australia
Место жительства
02.04.1911
Lille Barracks Married Quarters Royal Engineer's Yard, Aldershot, Hampshire, England
Смерть
1960
Bude