Сизьмин Константин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизьмин Константин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1909

Дочь: Шутова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Сизьмина Евпраксия Ионовна

Слободино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизьмина Евпраксия Ионовна

Смерть
Неизвестно
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