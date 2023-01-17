Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1898
Дата смерти03.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1898
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
27.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович
Рождение ребёнка
18.05.1928
Сын: Телегин Николай Александрович
Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1930
Сын: Телегин4 Павел Александрович
Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Смерть
03.06.1977
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: рак мочевого пузыря