Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Телегина) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

08.02.1898

Дата смерти

03.06.1977

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1930 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1898

Отец: Телегин Дмитрий Михайлович

Мать: Телегина Парасковья Сергеевна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
1918

Муж: Телегин Александр Степанович

Рождение ребёнка
27.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1928

Сын: Телегин Николай Александрович

Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1930

Сын: Телегин4 Павел Александрович

Отец ребёнка: Телегин Александр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Смерть
03.06.1977
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: рак мочевого пузыря
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