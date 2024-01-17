Окорочкова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1907
Дата смерти02.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1938
Дочь: Полунина (Нестерова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Нестеров Николай Сергеевич
Смерть
02.12.1988