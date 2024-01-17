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Окорочкова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1907

Дата смерти

02.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: Окорочков Михаил Андреевич

Мать: Окорочкова (Литвитева) Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1938

Дочь: Полунина (Нестерова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Нестеров Николай Сергеевич

Смерть
02.12.1988

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