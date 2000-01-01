Трефилова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1835
Муж: Трефилов Александр
Рождение ребёнка
21.04.1836
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Трефилов Александр
Рождение ребёнка
21.05.1839
Сын: Трефилов Иван Александрович
Отец ребёнка: Трефилов Александр
Рождение ребёнка
05.10.1840
Сын: Трефилов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Трефилов Александр
Рождение ребёнка
10.02.1842
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Трефилов Александр
Работа или профессия
Неизвестно