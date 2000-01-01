Трефилова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилова Анна Ивановна

Трефилова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1816

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1835

Муж: Трефилов Александр

Рождение ребёнка
21.04.1836

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Трефилов Александр

Рождение ребёнка
21.05.1839

Сын: Трефилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Трефилов Александр

Рождение ребёнка
05.10.1840

Сын: Трефилов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Трефилов Александр

Рождение ребёнка
10.02.1842

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Трефилов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close