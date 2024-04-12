(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Евсеньевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1871
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1871г.лист № 168,зап.№ 38, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114.
Крещение
16.09.1871
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114, м/к 1871г.лист № 181,зап.№ 64. | Godparents:Крестьяне д.Саловонки : Тимофей Григорьевич Доценко и Марьяна Наумовна Стаяненкова.
Смерть
Неизвестно