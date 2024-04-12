(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Евсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Евсеньевна

(Кириленко / Кириченко /) Евфимия Евсеньевна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

14.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1871

Отец: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Мать: Кириленко/кириченко/ Стефанида Ануфриевна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1871г.лист № 168,зап.№ 38, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114.
Крещение
16.09.1871
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-4114, м/к 1871г.лист № 181,зап.№ 64. | Godparents:Крестьяне д.Саловонки : Тимофей Григорьевич Доценко и Марьяна Наумовна Стаяненкова.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close