Плотникова (Власова) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.2002
Дочь: Плотникова Дана Алексеевна
Отец ребёнка: Плотников Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.2010
Сын: Плотников Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Плотников Алексей Сергеевич