Плотникова (Власова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Власова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Новое, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.2002

Дочь: Плотникова Дана Алексеевна

Отец ребёнка: Плотников Алексей Сергеевич

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.2010

Сын: Плотников Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Плотников Алексей Сергеевич

Шатки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

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