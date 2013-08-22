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Савченко Павел Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1982

Отец: Савченко Олег Викторович

Мать: Савченко Ольга николаевна

Бракосочетание
22.08.2013

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.10.2013

Дочь: Савченко Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Савченко Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
18.08.2015

Дочь: Савченко София Павловна

Мать ребёнка: Савченко Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Любовь Анатольевна

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