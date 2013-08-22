Савченко Павел Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1982
Бракосочетание
22.08.2013
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.10.2013
Дочь: Савченко Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Савченко Любовь Анатольевна
Рождение ребёнка
18.08.2015
Дочь: Савченко София Павловна
Мать ребёнка: Савченко Любовь Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно