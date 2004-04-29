Доржиева Дашима Аюровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доржиева Дашима Аюровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.2004

Отец: не указан

Мать: Доржиева Рыгзема Гарма-Цыреновна

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