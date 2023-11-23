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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Морошкина) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Морошкина) Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Морошкина) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин
Рождение ребёнка
31.08.1838
Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин