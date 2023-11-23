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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Морошкина) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Морошкина) Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Морошкина) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин

Рождение ребёнка
31.08.1838

Сын: Морошкин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Морошкин Яков Лукин

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