Еганова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.
Дочь: Еганова Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Еганов Харитон Данилович
Рождение ребёнка
03.09.1887 ст.
Дочь: Еганова Домна Харитоновна
Отец ребёнка: Еганов Харитон Данилович
Смерть
Неизвестно