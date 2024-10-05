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Еганова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еганов Харитон Данилович

Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.

Дочь: Еганова Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Еганов Харитон Данилович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.09.1887 ст.

Дочь: Еганова Домна Харитоновна

Отец ребёнка: Еганов Харитон Данилович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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