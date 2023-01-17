Порохова Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения02.05.1900 ст.
Дата смерти29.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 612 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1900 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 555 об.
Смерть
29.07.1900 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 612 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1900 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 583 об. Причина смерти: «от слабости телосложения».