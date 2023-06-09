Калугина (Мищук) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Мищук) Наталия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1972

Отец: Мищук Сергей Павлович

Мать: Мищук Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
31.01.1998

Дочь: Калугина Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Калугин Владимир Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.2005

Дочь: Калугина Полина Владимировна

Отец ребёнка: Калугин Владимир Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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