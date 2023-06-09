Калугина (Мищук) Наталия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1972
Отец: Мищук Сергей Павлович
Мать: Мищук Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1998
Дочь: Калугина Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Калугин Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
15.12.2005
Дочь: Калугина Полина Владимировна
Отец ребёнка: Калугин Владимир Юрьевич