Васильев Филипп Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1810
Сын: Васильев Василий Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Васильев Тарас Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Филипповна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Васюков Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1825