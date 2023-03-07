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Васильев Филипп Тимофеевич

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мать: Васильева Гликерия (Марина) Лазаревна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Васильев Василий Филиппович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Васильев Тарас Филиппович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Филипповна

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Васюков Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1825
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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