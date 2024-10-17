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Параскева Макеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

17.03.1836

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мокий Алипов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1824

Муж: Дмитрий Иовлев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1825

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1827

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1829

Дочь: Фекла Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1833

Сын: Василий (Семен) Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1836

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1836

Дочь: Евдакия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.03.1836
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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