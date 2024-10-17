Параскева Макеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти17.03.1836
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мокий Алипов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1824
Муж: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
21.06.1825
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
20.01.1827
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
22.09.1829
Дочь: Фекла Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
09.04.1833
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
17.02.1836
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Рождение ребёнка
17.02.1836
Дочь: Евдакия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иовлев
Смерть
17.03.1836
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно