Лохова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохова Александра Алексеевна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

17.05.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
17.05.1903 ст.
Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
От водянки.
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