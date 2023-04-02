Могутов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могутов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могутов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1941

Дочь: Спицына (Могутова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Могутова (Дудорова) Ираида Ивановна

Харитоновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

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