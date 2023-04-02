Могутов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могутов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1941
Дочь: Спицына (Могутова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Могутова (Дудорова) Ираида Ивановна
Харитоновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область