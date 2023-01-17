Потяркин Яков (Иаков) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркин Яков (Иаков) Ефимович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.11.1913 ст.

Дата смерти

22.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913 ст.

Отец: Потяркин Евфимий Иванович

Мать: Потяркина Мария Григорьевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
24.11.1913 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
восприемник Дионисий Васильевич Судавный справка ГААО
Место жительства
1934
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственная книга 1935г ГААО
Место жительства
1938
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
жили в Цигломени, гостили у брата Дмитрия
Военная служба
02.01.1940
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
участник Финляндской войны, Место службы 305 сп 44 сд в составе 47 стр. корпуса 9 армии, командир отделения
Смерть
22.02.1940
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Пропал без вести
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