Потяркин Яков (Иаков) Ефимович
Место рождения
Дата рождения24.11.1913 ст.
Дата смерти22.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913 ст.
Крещение
24.11.1913 ст.
восприемник Дионисий Васильевич Судавный справка ГААО
Место жительства
1934
похозяйственная книга 1935г ГААО
Место жительства
1938
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
жили в Цигломени, гостили у брата Дмитрия
Военная служба
02.01.1940
участник Финляндской войны, Место службы 305 сп 44 сд в составе 47 стр. корпуса 9 армии, командир отделения
Смерть
22.02.1940
Пропал без вести