Михайлова (Постовалов) Параскева 10.01.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлова (Постовалов) Параскева

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 10.01.1874

умерла Неизвестно

Отец
Постовалов Василий28.11.1845 г.р.
Мать
Постовалова Агрипина ЛазаревнаНеизвестно г.р.
Супруги
Михайлов Василий Ефимов1871 г.р.
Дети
Михайлов Абрам1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874

Отец: Постовалов Василий

Мать: Постовалова Агрипина Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Михайлов Абрам

Отец ребёнка: Михайлов Василий Ефимов

Курганская, Гляданский, д. Ершовка

Смерть
Неизвестно

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