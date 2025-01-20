Михайлова (Постовалов) Параскева
женский, родилась 10.01.1874
умерла Неизвестно
ОтецПостовалов Василий28.11.1845 г.р.
МатьПостовалова Агрипина ЛазаревнаНеизвестно г.р.
Супруги
Михайлов Василий Ефимов1871 г.р.
Дети
Михайлов Абрам1895 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1874
Отец: Постовалов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Михайлов Абрам
Отец ребёнка: Михайлов Василий Ефимов
Курганская, Гляданский, д. Ершовка
Смерть
Неизвестно