Решетов Киприян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1656
Сын: Решетов Василий Киприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Решетов Прохор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Решетов Захар Киприянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719