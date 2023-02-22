Решетов Киприян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетов Киприян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1656

Сын: Решетов Василий Киприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Решетов Прохор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Решетов Захар Киприянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719
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