Гардер Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения04.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1964
Отец: Гардер Иван Яковлевич
Мать: Гардер Мария Аникеевна
Рождение ребёнка
16.08.1987
Мать ребёнка: Гардер Алла Федосеевна
Рождение ребёнка
10.08.1994
Дочь: Гардер Алена Ивановна
Мать ребёнка: Гардер Алла Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гардер Алла Федосеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Гардер Алла Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инна