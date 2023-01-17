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Гардер Иван Иванович

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Место рождения

Томаковка, Дніпропетровська область

Дата рождения

04.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1964

Отец: Гардер Иван Яковлевич

Мать: Гардер Мария Аникеевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
16.08.1987

Сын: Гардер Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гардер Алла Федосеевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.08.1994

Дочь: Гардер Алена Ивановна

Мать ребёнка: Гардер Алла Федосеевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гардер Алла Федосеевна

Томаковка, Дніпропетровська область
Развод
Неизвестно

Жена: Гардер Алла Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна

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