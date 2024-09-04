Попов Дмитрий Николаевич
Место рожденияМахамбетский район, Казахстан
Дата рождения08.11.1924
Дата смерти26.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1949
Дочь: Боровик (Попова) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна
Рождение ребёнка
19.10.1951
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна
Рождение ребёнка
11.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна
Рождение ребёнка
29.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна
Смерть
26.12.1979