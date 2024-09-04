Попов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Махамбетский район, Казахстан

Дата рождения

08.11.1924

Дата смерти

26.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1924

Отец: Курин - Попов Николай Елеферьевич

Мать: Попова (Питерскова) Пелагея Макеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна

Рождение ребёнка
12.09.1949

Дочь: Боровик (Попова) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна

Сарайчик, Махамбетский район, Атырауская область
Рождение ребёнка
19.10.1951

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна

Рождение ребёнка
11.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна

Рождение ребёнка
29.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Юдина) Евдокия (Дуся) Александровна

Сарайчик, Махамбетский район, Атырауская область
Смерть
26.12.1979

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