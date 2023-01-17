Цыплаков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплаков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1965

Сын: Цыплаков Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Пивень Галина Петровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.12.1966

Дочь: Цыплакова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Пивень Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивень Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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