Цыплаков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1965
Сын: Цыплаков Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Пивень Галина Петровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.12.1966
Дочь: Цыплакова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Пивень Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пивень Галина Петровна
Смерть
Неизвестно