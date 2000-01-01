Васильев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Юрий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Васильева Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
20.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Елизавета

Рождение ребёнка
25.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Елизавета

Россия, Орехово-Зуево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Елизавета

Смерть
Неизвестно
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