Васильев Юрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Васильева Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
20.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Елизавета
Рождение ребёнка
25.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Елизавета
Россия, Орехово-Зуево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Елизавета
Смерть
Неизвестно