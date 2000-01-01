Горохов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Горохов Александр Ефимович

Мать: не указана

Смерть
1947
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