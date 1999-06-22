Аянот (Калафат) Любовь Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Калафат) Любовь Лазаревна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.01.1914

Дата смерти

22.06.1999

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Варвара Соломоновна

Рождение ребёнка
18.01.1941

Сын: Аянот Федор Николаевич

Отец ребёнка: Аянот Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аянот Николай

Смерть
22.06.1999
Похороны
Неизвестно
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