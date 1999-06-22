Аянот (Калафат) Любовь Лазаревна
Место рождения
Дата рождения07.01.1914
Дата смерти22.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914
Рождение ребёнка
18.01.1941
Отец ребёнка: Аянот Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аянот Николай
Смерть
22.06.1999
Похороны
Неизвестно