Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров (Мормоненко) Григорий Васильевич

Александров (Мормоненко) Григорий Васильевич

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

16.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.12.1984
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close