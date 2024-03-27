Фахартинов Шарифьян
Место рожденияд.Урмяк(Урметово), Илишевский район, БАССР
Дата рождения1917
Дата смерти01.05.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1947
г.Североуральск, Свердловская область, РСФСР
Рождение ребёнка
21.05.1949
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
14.04.1951
г.Кумертау, БАССР
Смерть
01.05.1955
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Несчастный случай(погиб в шахте--Кумертауский разрез)
Рождение ребёнка
17.08.1955
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, БАССР