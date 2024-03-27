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Фахартинов Шарифьян

Место рождения

д.Урмяк(Урметово), Илишевский район, БАССР

Дата рождения

1917

Дата смерти

01.05.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Урмяк(Урметово), Илишевский район, БАССР
Рождение ребёнка
15.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахартинова Закия Лутфулловна

г.Североуральск, Свердловская область, РСФСР
Рождение ребёнка
21.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахартинова Закия Лутфулловна

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
14.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахартинова Закия Лутфулловна

г.Кумертау, БАССР
Смерть
01.05.1955
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Несчастный случай(погиб в шахте--Кумертауский разрез)
Рождение ребёнка
17.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахартинова Закия Лутфулловна

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахартинова Закия Лутфулловна

Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, БАССР
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