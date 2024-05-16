Сухова - Кечина Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.55
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.55
Отец: Гуреев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суслов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кечин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Кечин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кечин Вячеслав
Рождение ребёнка
26.05.1973
Сын: Суслов Станислав Валерьевич
Отец ребёнка: Суслов Валерий